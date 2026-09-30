Москва30 сен Вести.Конфликт на Украине завершится, как только станет слишком дорогим для Европы. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он обратил внимание на то, что в Европе уже постепенно отходят от помощи Украине, особенно в период, когда Россия системно выбивает экономические активы Киева.

Я думаю, эта война станет стопроцентно европейской войной. И вы обратите внимание, как та же самая [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен говорит: "Нет-нет, а давайте вы. Все, что мы могли, мы уже дали. А теперь вы обратитесь к Нидерландам, к Японии, к Канаде, пусть они вам дадут вот эти вот самые 27 млрд". То есть я к чему веду? К тому, что на самом деле если что-то и остановит войну, то это только то, что эта война становится безумно дорогой для самой Европы сказал Килинкаров

Также он выразил мнение, что западные страны уже ищут выход из украинского конфликта, который позволит им "сохранить лицо".