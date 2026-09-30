Москва30 сен Вести.Запад ищет выход из украинского конфликта, который позволил бы "сохранить лицо". Такое мнение высказал ИС "Вести" депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

До этого момента сторонники Украины продолжат финансировать киевский режим, считает он.

Финансировать войну просто абсолютно бессмысленно. Часть стран это поняла, а другая часть стран, может быть, это и поняла, но у нее нет формулы выхода из этой войны. Они не могут найти ту формулу, которая позволила бы им выйти из этой войны и сохранить как-то свое лицо. Пока они эту формулу не найдут, они будут просто дальше финансировать войну и искать формулу, как выскочить из этой петли войны