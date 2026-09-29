Москва29 сен Вести.В ближайшее время Украине, возможно, придется принять решение о выходе из конфликта. Об этом заявил Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

Вероятно, мы движемся к ситуации, когда Украина окажется под гораздо более сильным давлением … Один из вариантов выхода из этой ситуации - сказать Западу: "Дядя, знаешь, у нас дела идут плохо и в экономическом, и в политическом, и в военном плане, так что нам нужно из этого выходить прямо сейчас" сказал он

При этом аналитик считает, что события могут пойти и по другому сценарию. Он отметил, что в подобных условиях у людей и политиков может начаться паника. По мнению Биба, западные союзники Украины, видя риск ее поражения, могут начать действовать по принципу необходимости срочно что-то предпринять.

В качестве примера он привел звучащие в США призывы ввести над Украиной бесполетную зону. Биб подчеркнул, что такой шаг почти неизбежно привел бы к прямому столкновению Запада с Россией, а также НАТО с Россией. По его оценке, подобное развитие событий стало бы катастрофой.

Ранее лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что считает Россию непобедимой. Он также убежден, что специальная военная операция завершится победой Москвы.