В США предупредили о рисках перерастания конфликта на Украине в большую войну Аналитик Кент: конфликт на Украине грозит трансформацией в большую войну

Москва28 июл Вести.Бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент выразил обеспокоенность динамикой украинского конфликта и предрек его трансформацию в более масштабное противостояние.

В эфире YouTube-канала эксперт раскритиковал текущую политику администрации Соединенных Штатов и предположил, что Вашингтон мог бы приблизить окончание противостояния, прекратив финансирование Украины и оказав давление на союзников по НАТО с целью прекращения их поддержки.

Но мы не проявили смелости и решительности в этом вопросе. И теперь ситуация ... приближается к крупному конфликту спрогнозировал Кент

Он также подчеркнул, что США было по силам убедить киевский режим перейти к дипломатическим методам урегулирования с Россией, однако американская сторона не придерживалась этой линии достаточно долго.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что мир никогда не был так близко к началу третьей мировой войны, как сейчас.