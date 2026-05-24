Москва24 маяВести.Мир может оказаться на пороге масштабного конфликта с учетом развития ситуации в зоне боевых действий на Украине.
Такого мнения придерживается полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Украина может внезапно выйти из-под контроля. Нетрудно представить, что это чревато достаточно быстрым возникновением глобального конфликтазаявил отставной военный в эфире подкаста Dialogue Works на видеохостинге YouTube
Аналитик обратил внимание, что текущая ситуация на международной арене схожа с периодом перед началом Первой мировой войны.
Нынешняя обстановка в мире напоминает ситуацию, как в 1913–1914 годах — государства … определяют сторону в будущем конфликтепояснил эксперт
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы ведомства на 2027 год, связанные с расширением численности вооруженных сил страны.
В свою очередь, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил о готовности Москвы представить свои предложения к разработанному американской стороной плану урегулирования украинского кризиса.