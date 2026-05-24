Полковник Уилкерсон: из-за Украины в мире может начаться масштабный конфликт

Как перед Первой мировой: в США заявили о глобальной угрозе из-за Украины Полковник Уилкерсон: из-за Украины в мире может начаться масштабный конфликт

Москва24 мая Вести.Мир может оказаться на пороге масштабного конфликта с учетом развития ситуации в зоне боевых действий на Украине.

Такого мнения придерживается полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Украина может внезапно выйти из-под контроля. Нетрудно представить, что это чревато достаточно быстрым возникновением глобального конфликта заявил отставной военный в эфире подкаста Dialogue Works на видеохостинге YouTube

Аналитик обратил внимание, что текущая ситуация на международной арене схожа с периодом перед началом Первой мировой войны.

Нынешняя обстановка в мире напоминает ситуацию, как в 1913–1914 годах — государства … определяют сторону в будущем конфликте пояснил эксперт

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы ведомства на 2027 год, связанные с расширением численности вооруженных сил страны.

В свою очередь, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил о готовности Москвы представить свои предложения к разработанному американской стороной плану урегулирования украинского кризиса.