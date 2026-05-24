Полищук: РФ готова представить свои предложения к плану США по Украине

Москва24 мая Вести.Российские эксперты завершили разработку пакета предложений в ответ на план США по урегулирования украинского кризиса, состоящий из 27 пунктов.

Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Дипломат пояснил, что выработке данных инициатив предшествовали весьма продуктивные раунды консультаций, которые ранее были организованы в Женеве и Абу-Даби.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, российская сторона будет полностью готова презентовать свои наработки в ходе очередной очной встречи специалистов.

При этом Полищук предпочел не конкретизировать, какие именно положения и инициативы вошли в подготовленный российскими аналитиками документ.

Ранее Россия выразила свое несогласие с некоторыми пунктами предложенного США плана урегулирования украинского конфликта.