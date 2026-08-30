Москва30 авг Вести.Согласно заявлениям Госдепартамента США, на Украине условия безопасности "могут стремительно меняться". Ведомство рекомендует американцам, пребывающим в стране, готовиться к "немедленному отъезду". Поводом для предупреждения могли послужить продолжающиеся боевые действия со стороны российских войск. Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его оценке, заявления могут свидетельствовать о подготовке американцев к региональной "катастрофе".

Не значит, что они ожидают катастрофы, когда наступит минус 20 градусов. Катастрофа может наступить и в относительно теплое время года. Они просто стали готовиться к катастрофе на Украине, и это результат наших действий. И результат того, что сейчас Запад не един и не в состоянии серьезно, так сказать, противостоять нам: удлинять линию фронта, готовить провокации с реальным переходом в войну и так далее. Вернее как, спровоцировать войну он может, но она сейчас однозначно будет проиграна Западом. Значит, поэтому конец войне. [Они] на сегодня находятся в достаточно слабой позиции. ... Все-все их внутренние маленькие проблемы дают нам очень большое количество, возможностей: давить на болевые точки и продолжать разворачивать ситуацию в свою пользу сказал Ищенко



По словам политолога, у РФ есть ресурсы ответить западу, не прибегая к ядерному оружию.

Ранее эксперт также заявлял, что конфликт на Украине привел к истощению арсеналов США.