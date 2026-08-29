Госдеп предупредил граждан США на Украине о рисках массовых беспорядков

Госдеп призвал американцев на Украине учитывать угрозу массовых беспорядков Госдеп предупредил граждан США на Украине о рисках массовых беспорядков

Москва29 авг Вести.Государственный департамент США предупредил находящихся на Украине американских граждан о рисках общественных волнений и рекомендовал им соблюдать повышенную осторожность.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.

В Госдепе пояснили, что политическая, экономическая, религиозная или этническая нестабильность может спровоцировать насилие, серьезные нарушения в работе инфраструктуры и возникновение угроз безопасности.

Американским гражданам посоветовали учитывать возможное ухудшение обстановки и следить за актуальными сообщениями властей.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты видят угрозу эскалации украинского конфликта.