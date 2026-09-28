Сербский политик спрогнозировал победу России в конфликте с Украиной

Додик заявил, что спецоперация завершится победой России Сербский политик спрогнозировал победу России в конфликте с Украиной

Москва28 сен Вести.Россия непобедима, а специальная военная операция закончится победой Москвы. Такое мнение выразил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Мы видим, что коллективный Запад воюет с Россией через Украину, но Россию невозможно остановить. Это определенно завершится победой заявил политик журналистам

Додик также добавил, что Республика Сербская поддерживает усилия России по обеспечению стабильности и свободы.