Додик надеется встретиться с Путиным в ходе визита в РФ Милорад Додик хочет обсудить с Путиным достигнутые ранее договоренности

Москва28 сен Вести.Достигнутые ранее договоренности намерен обсудить в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Он сообщил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным 29 сентября​​​.

По его словам, отношения между республикой и Россией - на наивысшем возможном уровне.