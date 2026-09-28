Москва28 сенВести.Достигнутые ранее договоренности намерен обсудить в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Он сообщил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным 29 сентября.
По его словам, отношения между республикой и Россией - на наивысшем возможном уровне.
У меня уже завтра будет встреча с президентом Владимиром Владимировичем, чтобы мы проанализировали то, о чем договорились ранее, и договорились о будущих планахсказал он журналистам