Лавров передал Вучичу пожелания от Путина Лавров передал Вучичу теплые слова от Путина

Москва24 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем передал ему теплые пожелания от президента России Владимира Путина и пожелал успехов в работе.

Ранее президент Сербии сообщал, что после встречи с Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке намерен позвонить Путину.

Уважаемый господин президент, очень рад нашей встрече. Передаю самые теплые пожелания от президента [РФ Владимира] Путина, успехов в Вашей непростой работе сказал Лавров

В ответ Вучич попросил передать Путину большой привет и заявил о необходимости расширять двустороннее сотрудничество во всех областях.

В начале сентября Вучич распустил парламент Сербии и назначил парламентские выборы на 25 октября. Предполагается, что он возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост главы правительства.