Москва20 сенВести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, встреча с Лавровым состоится при условии, что не возникнет проблем с поездкой и организационными моментами.
У меня запланирована встреча с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке … Затем у меня намечен телефонный разговор с Владимиром Путинымзаявил Вучич в ходе обращения в Tik-Tok
Ранее Вучич заявил, что намерен уйти в отставку 27 сентября.