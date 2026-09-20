Вучич намерен позвонить Путину после переговоров с Лавровым на Генассамблеи ООН

Вучич заявил о намерении позвонить Путину после встречи с Лавровым на ГА ООН Вучич намерен позвонить Путину после переговоров с Лавровым на Генассамблеи ООН

Москва20 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, встреча с Лавровым состоится при условии, что не возникнет проблем с поездкой и организационными моментами.

У меня запланирована встреча с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке … Затем у меня намечен телефонный разговор с Владимиром Путиным заявил Вучич в ходе обращения в Tik-Tok

Ранее Вучич заявил, что намерен уйти в отставку 27 сентября.