Москва26 сенВести.Сербский президент Александр Вучич сообщил, что обсудил с российским лидером поставки газа из РФ в республику.
Текущий договор о российских газовых поставках в Сербию истекает 30 сентября.
Уверен, что после сегодняшнего разговора он (контракт на поставки газа - прим. ред.) будет продлен и мы обеспечим стабильное снабжение газомнаписал Вучич в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена)
Он добавил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубометров вместо рыночных 868 евро за тот же объем.
Ранее пресс-службу Кремля информировала, что Путин и Вучич обсудили электоральные процессы в двух государствах, развитие двусторонних отношений, а также международную повестку.