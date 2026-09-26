Вучич сообщил, что обсудил с Путиным поставки газа из России в Сербию

Вучич обсудил с Путиным поставки российского газа в Сербию Вучич сообщил, что обсудил с Путиным поставки газа из России в Сербию

Москва26 сен Вести.Сербский президент Александр Вучич сообщил, что обсудил с российским лидером поставки газа из РФ в республику.

Текущий договор о российских газовых поставках в Сербию истекает 30 сентября.

Уверен, что после сегодняшнего разговора он (контракт на поставки газа - прим. ред.) будет продлен и мы обеспечим стабильное снабжение газом написал Вучич в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена)

Он добавил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубометров вместо рыночных 868 евро за тот же объем.

Ранее пресс-службу Кремля информировала, что Путин и Вучич обсудили электоральные процессы в двух государствах, развитие двусторонних отношений, а также международную повестку.