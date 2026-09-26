Москва26 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Они обсудили международную повестку, включая конфликт на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Сербии поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму и информировал его о подготовке к внеочередным парламентским выборам в республике. Оба лидера подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.

Кроме того, президенты России и Сербии обсудили двусторонние отношения и их развитие, в том числе в сферах энергетики, нефти и газа, транспорта и здравоохранения. Вучич поблагодарил за оказываемую Москвой поддержку и отдельно выразил признательность за содействие в тушении лесных пожаров.

Лидеры также затронули международные вопросы, включая украинский конфликт. Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах, отметив необходимость поддерживать Дейтонскую архитектуру в Боснии и Герцеговине и обеспечивать легитимные права и интересы Республики Сербской.

Разговор был теплым и дружеским, резюмировали в Кремле.