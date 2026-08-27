Додик рассказал о планах посетить Россию осенью Додик планирует посетить Россию в конце сентября

Москва27 авг Вести.Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик рассказал, что планирует в конце сентября приехать в Россию.

Как уточнил политик, речь идет о посещении Москвы в составе делегации.

В конце сентября я возглавлю делегацию из Республики Сербской, которая посетит Москву, встретится с президентом России Владимиром Путиным и продолжит переговоры, которые мы провели в мае этого года написал Додик на своей странице в социальной сети X

Ранее Додик указал на мудрость президента России Владимира Путина в недопущении масштабных ударов по Украине. Он также отмечал, что Республика Сербская желает РФ победы в специальной военной операции.