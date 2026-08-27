Москва27 авгВести.Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик рассказал, что планирует в конце сентября приехать в Россию.
Как уточнил политик, речь идет о посещении Москвы в составе делегации.
В конце сентября я возглавлю делегацию из Республики Сербской, которая посетит Москву, встретится с президентом России Владимиром Путиным и продолжит переговоры, которые мы провели в мае этого годанаписал Додик на своей странице в социальной сети X
Ранее Додик указал на мудрость президента России Владимира Путина в недопущении масштабных ударов по Украине. Он также отмечал, что Республика Сербская желает РФ победы в специальной военной операции.