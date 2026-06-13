Додик: у Запада не осталось времени для давления на РФ, и они это знают

Додик заявил, что у Запада не осталось времени для давления на Россию Додик: у Запада не осталось времени для давления на РФ, и они это знают

Москва13 июн Вести.Запад знает, что у них не осталось времени для давления на Россию. Об этом заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

По его словам, которые приводит ТАСС, Западу не удалось сломить Россию санкциями.

А западники чувствуют, что у них кончается время. Они ожидали, что с помощью санкций смогут сломить Россию сказал Додик

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на западные санкции, ситуация в банковском секторе РФ стабильная и контролируемая.