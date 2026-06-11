Москва11 июнВести.Ситуация в банковском секторе РФ стабильная и контролируемая. Западные санкции не мешают финансовым организациям развиваться и получать прибыль, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Несмотря на определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора... Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление, вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциямисказал Песков на пресс-конференции
Ранее Евросоюз анонсировал очередной, 21-й по счету, пакет антироссийских ограничений. Он затронет финансовый сектор РФ и рыбную отрасль.