Спикер парламента Словении заявил, что с радостью приедет в Москву Спикер парламента Словении с радостью готов посетить Москву, если его пригласят

Москва17 июн Вести.Председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зоран Стеванович заявил о готовности нанести визит в столицу РФ, как только получит официальное приглашение.

Об этом он сказал в интервью сербской газете "Политика".

По словам Стевановича, после его избрания на пост главы Госсобрания Словении 10 апреля он "получил поздравительное послание от председателя Государственной думы Вячеслава Володина, в котором была выражена готовность к диалогу" между парламентами двух стран.

В соответствии с нашей приверженностью принципу диалога в международных отношениях я с радостью приму приглашение посетить Москву, когда оно будет официально направлено цитирует издание политика

Помимо этого, Стеванович выступил за проведение в Словении референдума о членстве страны в НАТО. Как он считает, в свете изменившейся глобальной и геостратегической обстановки мнение общества по вопросу участия в таких организациях, как Североатлантический альянс, необходимо выносить на всенародное голосование и действовать согласно его результатам.

Вскоре после избрания на пост спикера парламента в апреле Стеванович заявил о намерении посетить Москву в ближайшее время. Тогда же он сообщил о желании провести референдум о выходе Словении из НАТО, подчеркнув, что придерживается не пророссийских, а прословенских взглядов и выступает за самостоятельную суверенную политику страны.