МИД РФ: впервые за четыре года Россия и Словения обменялись посланиями

Спикеры парламентов РФ и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями МИД РФ: впервые за четыре года Россия и Словения обменялись посланиями

Москва9 авг Вести.Председатели парламентов России и Словении впервые с 2022 года обменялись посланиями, сообщил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат приветствовал планы нового спикера нижней палаты парламента Словении Зорана Стевановича посетить Россию и указал на его здравомыслие.

Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов - первый такой случай после четырехлетнего перерыва, возникшего, напомним, с подачи Любляны заявил Пилипсон

В то же время Пилипсон отметил, что для встречи спикеров нужна весомая повестка и "реальная перспектива возобновления двусторонних межпарламентских контактов".

Дипломат указал, что особых иллюзий в плане восстановления нормальных отношений Москвы с Любляной питать не стоит, так как внешнюю политику Словении определяет правительство, а его курс идет в духе антироссийской доктрины НАТО и ЕС.

Ранее евроскептик Стеванович заявлял о готовности нанести визит в Москву, как только получит официальное приглашение. По его словам, 10 апреля он получил поздравительное послание от председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором была выражена готовность к диалогу между парламентами двух стран.