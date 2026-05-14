Гашпар уверен, что нужно быть готовыми к сотрудничеству Москвы и Братиславы Гашпар: в Словакии надеются на скорое завершение украинского конфликта

Москва14 мая Вести.Братислава надеется, что конфликт между Москвой и Киевом скоро завершится.

Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-спикер Национального совета парламента Словакии Тибор Гашпар.

Мы верим, что эта война скоро закончится, поэтому нужно быть готовыми к сотрудничеству [России и Словакии] сказал Гашпар

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини указал на необходимость налаживания диалога по Украине между Европейским союзом и Российской Федерацией. Он подчеркнул, что нельзя ждать, чтобы дискуссия о завершении войны велась лишь Соединенными Штатами. По мнению Пеллегрини, для участия в переговорах с Россией нужен представитель ЕС и такого человека следует найти.