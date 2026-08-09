МИД РФ констатировал тяжелейший за всю историю НАТО кризис в альянсе

В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе внутри НАТО за всю историю МИД РФ констатировал тяжелейший за всю историю НАТО кризис в альянсе

Москва9 авг Вести.Внутри НАТО наблюдается тяжелейший кризис. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Так он прокомментировал инициативу евроскептика, председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича о проведении в ноябре референдума по поводу дальнейшего членства страны в НАТО.

По словам Пилипсона, до реализации этой инициативы пока далеко. Он отметил, что, согласно законам Словении, по вопросам обороны и безопасности референдум может быть только совещательным, то есть фактически он станет формой опроса общественного мнения.

Сам факт обсуждения подобной новаторской идеи подтверждает наличие кризиса внутри НАТО, который на Западе называют тяжелейшим за всю историю альянса сказал дипломат

Пилипсон также указал, что партия Стевановича "Правда" представлена в парламенте пятью депутатскими мандатами, что снижает вероятность скорой реализации инициативы.

Ранее сообщалось, что спикеры парламентов РФ и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями. По словам Пилипсона, инициативу проявила словенская сторона.