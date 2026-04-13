Москва13 апр Вести.Зоран Стеванович, новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении и лидер партии евроскептиков "Правда", заявил о желании провести референдум повопросу выхода страны из состава НАТО.

Он подчеркнул, что у него нет пророссийских взглядов, а есть лишь прословенские, и добавил, что Словения, по мнению его партии, должна проводить "самостоятельную, суверенную политику".

Мы должны сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении заявил он Радио и телевидению Словении

Стеванович добавил, что будет категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, "потому что Словении от этого никогда не бывает пользы".

В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем сказал спикер парламента

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьезно пересмотрят отношения с НАТО.