Новый спикер парламента Словении хочет приехать в РФ в ближайшее время

Москва13 апр Вести.Новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении и лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович планирует в ближайшее время нанести официальный визит в Москву. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Словении.

По словам Стевановича, у него уже запланированы несколько поездок, в их числе визиты в Копенгаген и Скопье.

Я хотел бы наладить связи и плодотворно сотрудничать со всеми странами, несмотря на стену, которая была возведена между Западом и Востоком. Поэтому в ближайшее время я планирую посетить и Москву сказал он

Стеванович был избран спикером парламента республики 10 апреля 2026 года. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов.