Додик: Путин мудр в своих решениях не допускать масштабных ударов по Украине

Додик отметил мудрость Путина в избегании масштабных ударов по Украине Додик: Путин мудр в своих решениях не допускать масштабных ударов по Украине

Москва13 июн Вести.Председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик отметил мудрость президента России Владимира Путина в недопущении масштабных ударов по Украине, которые могли бы повлечь за собой жертвы среди мирного населения.

Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения сказал Додик в интервью агентству ТАСС

Он отметил, что нет таких примеров, когда от российского оружия погибло бы большое число гражданского населения.

В беседе Додик также отметил отметил игнорирование Западом удара украинских боевиков по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.

Но здесь опять же Россия преследует стратегическую цель: минимизировать страдания мирных жителей. Поэтому российская сторона и предупреждает заранее о планах ударить по тем или иным объектам подчеркнул Додик

Киевский режим ударил по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая. В результате погиб 21 человек.