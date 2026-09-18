Додик хотел бы встретиться с Путиным Додик рассчитывает встретиться с Путиным в Москве

Москва18 сен Вести.Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву 29 сентября. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя награждение бывшего бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко орденом Почета с золотыми лучами.

Додик отметил достижения Емельяненко, его силу, скромность и приверженность православным ценностям. По словам политика, спортсмен заслужил уважение далеко за пределами России. Он также подчеркнул, что Баня-Лука, где Емельяненко вручили награду, известна своими чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр.

Федор своими достижениями, силой, скромностью и приверженностью православным ценностям заслужил уважение далеко за пределами России написал Додик

Он добавил, что хочет рассказать об этом Путину во время встречи в Москве.

Ранее Додик сообщал, что планирует в конце сентября посетить Москву в составе делегации Республики Сербской и рассчитывает на встречу с российским президентом.

Орден Почета с золотыми лучами Емельяненко вручил 18 сентября президент Республики Сербской Синиша Каран. Награда стала признанием спортивных достижений российского спортсмена и символом отношений между Республикой Сербской и Россией.