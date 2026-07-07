Москва7 июл Вести.Литографию "Победа", которую президент России Владимир Путин вручил председателю Народной скупщины Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Ненаду Стевандичу в ходе торжественных мероприятий по случаю 81-й годовщины совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года, разместили в здании законодательного органа РС.

Соответствующая публикация появилась на странице парламента энтитета в социальной сети Х.

В сообщении говорится, что внутренние помещения Овального зала обогатились ценным произведением искусства.

Указывается, что данная литография была выполнена в 1971 году творческим коллективом студии имени Митрофана Грекова. Ее создание было вдохновлено знаменитой картиной "Победа" советского художника-баталиста Петра Кривоногова (1910-1967).

Ранее сообщалось, что школьница по имени Люсия из испанского города Овьедо, которая написала письмо Путину, получила от него в подарок фото с автографом.