Москва24 апр Вести.Российскому президенту Владимиру Путину на посвященной 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского выставке в зале "Манеж" показали бедуинскую накидку, которую лидер Ливии Мауммар Каддафи подарил политику в 1990-е годы. Об этом пишет ТАСС.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время осмотра экспозиции показал Путину хранящуюся за стеклянной витриной черную накидку.

Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил сказал Слуцкий, которого цитирует агентство

Жириновский получил этот подарок от Каддафи в 1995 году. Тогда ливийский лидер, принимая в своем шатре гостей, заметил, что политику холодно, и поручил передать ему накидку.

Кроме того, на экспозиции были представлены часы экс-президента Ирака Саддама Хусейна, дипломатические паспорта Жириновского и его фото со встреч с мировыми лидерами.