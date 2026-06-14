Москва14 июн Вести.Военнослужащие спецоперации подарили президенту РФ Владимиру Путину шеврон, с которым освобождали села Запорожской области в 2025 году. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

12 июня президент провел в Кремле встречу с военнослужащими – участниками СВО. Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили Путина и вручили ему шеврон.

С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населенные пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам и новые победы — они тоже будут во имя России обратился боец к Путину

Помимо шевронов, военнослужащие передали Путину батальонный и полковой флаги. Президент поблагодарил бойцов и пожелал им удачи