Москва7 сен Вести.Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик приехал проститься с генералом Ратко Младичем, похороны которого проходят сегодня в Сербии.

Младич, будучи главнокомандующим армии Республики Сербской, выполнял тяжелую работу, заявил в интервью ИС "Вести" Додик.

Я присутствовал здесь исключительно из необходимости, как христианин, православный, на религиозном обряде прощания с человеком, которого знал, который выполнял тяжелую и сложную работу, был командиром армии – это исторический факт. Никто, ни один суд не может это изменить ни в какую сторону сказал Додик

Он добавил, что среди сербов встречаются те, кто пытается принять западные нарративы.

С другой стороны, есть и те, кто даже среди нас, сербов, пытаются принять нарративы, которые навязывает Запад. Это их дело. Мы же ценим жизнь и уважаем ее как православные. В моменты смерти мы собираемся в церкви, зажигаем свечи, молимся и за мертвых, и за живых, и будем делать это всегда заявил политик

Ранее посол РФ в Сербии сказал, что кончина Младича показала антисербское лицо западного правосудия.