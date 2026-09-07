Москва7 сен Вести.Последние годы генерал Ратко Младич провел в муках. Об этом ИС "Вести" заявил адвокат Горан Петрониевич, который сегодня приехал на похороны бывшего командующего армией Сербской Республики Младича.

Это герой и мученик, который пережил не только войну и все испытания во время и после нее, но и последние почти двадцать лет страдал в страшных муках в гаагских тюрьмах. В конце ему даже не позволили провести последние несколько часов в своем доме или на земле, которую он защищал. Это грех и лицемерие западного неолиберализма, который, несмотря на свои слова, постоянно проявляет крайне антицивилизационные и антихристианские взгляды. Это, по сути, отражение самой этой цивилизации. Это их отражение. Это их честь и их лицо заявил адвокат

Ранее политик Милорад Додик сказал, что Младич выполнял сложную работу и этого не изменит ни один суд.