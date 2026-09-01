Тысячи сербов вышли на улицы, чтобы почтить память Младича В Баня-Луке прошли массовые акции памяти генерала Младича

Москва1 сен Вести.Тысячи жителей Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) собрались в Баня-Луке, чтобы почтить память генерала Ратко Младича. Об этом сообщает Радио и телевидение Республики Сербской.

Участники траурного шествия прошли по городу с флагом республики, выстраивались к книге соболезнований и зажигали свечи. Аналогичные акции прошли во всех крупных городах, в храмах состоялись заупокойные службы.

На Площади Краины сегодня вечером собрались несколько тысяч граждан, чтобы оказать почести генералу Ратко Младичу. Состоялось шествие до центрального мемориала погибшим борцам Оборонительно-отечественной войны (1992-1995 годов - Прим. ред.), у памятника была открыта книга соболезнований сообщил телеканал

Младич умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге в возрасте 84 лет. Незадолго до смерти он перенес два инсульта. Трибунал отказал в его освобождении для лечения на родине, лишив генерала возможности провести последние дни с семьей.

Младич командовал армией боснийских сербов в войне 1992-1995 годов. Для многих сербов он герой, однако международный трибунал признал его виновным в геноциде и военных преступлениях и в 2017 году приговорил к пожизненному заключению.