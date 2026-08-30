Сербия ожидает от суда в Гааге сведений о смерти Младича и выдачи его тела семье

Сербия ждет от Гааги информации о смерти Младича и выдачи его тела семье Сербия ожидает от суда в Гааге сведений о смерти Младича и выдачи его тела семье

Москва30 авг Вести.Власти Сербии ожидают, что суд в Гааге предоставит Белграду сведения об обстоятельствах смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, а также выдаст его тело родственникам. Об этом заявил министр юстиции Сербии Ненад Вуйич в эфире телеканала Prva.

Он подчеркнул, что Белград не может назвать никаких конкретных сроков выполнения этих действий, поскольку все зависит от Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге.

Мы ожидаем от механизма информации о том, насколько продвинулась работа, каковы темпы и сроки ее выполнения… Мы просим завершить работу как можно скорее, чтобы семья могла забрать тело генерала Младича сказал глава Минюста Сербии

27 августа Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни. В 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.