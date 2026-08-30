Москва30 авг Вести.Офицеры НАТО завидовали бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу, потому что он был великим полководцев и показал, насколько опережает военных альянса. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил полковник армии Республики Сербской в отставке Светозар Гузина.

Мой генерал, генерал Младич, — великий полководец. Он доказал это за четыре года войны. Он показал всем этим офицерам НАТО, что они уступают ему, что он далеко, далеко впереди них. Наверное, поэтому они ему и завидовали. Они не могли иначе демонизировать сербский народ, кроме как осудить наших самых выдающихся лидеров. Так и произошло. Так он и оказался в тюрьме. К сожалению… Но мы, сербы, будем чтить его вечно и никогда его не забудем. А они могут говорить, что хотят заявил Светозар Гузина

Командующий Вишеградской бригадой армии Республики Сербской Лука Драгичевич добавил, что Ратко Младич – единственный, кто смог объединить сербский народ.

Во-первых, блок НАТО был нашим врагом — так же, как сейчас он является врагом России. В этом главное сходство. А величие генерала Младича заключается в том, что, насколько мне известно, он единственный, кому удалось объединить сербский народ. Это единственный человек, которого любили все сербы — независимо от партийной принадлежности и всего остального добавил Лука Драгичевич

27 августа генерал Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни. В 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.

Президент Сербии Александр Вучич подверг критике суд ООН по военным преступлениям в Гааге за отказ в досрочном освобождении бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.