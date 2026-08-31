В Гааге Младича лишили нужных лекарств и давали наркотический анальгетик Посол БиГ: Младича после отказа семьи от эвтаназии лишили нужных лекарств

Москва31 авг Вести.Суд в Гааге предлагал родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича согласиться на его эвтаназию. После их отказа генерала стали лишать лекарств. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш.

По его словам, после отказа от эвтаназии генерала начали лишать лекарств от хронических заболеваний и давать ему фентанил без надлежащего медицинского наблюдения.

Когда они категорически отказались, то заметили, что его начали лишать лекарств от хронических заболеваний, а также стали давать [генералу] наркотический анальгетик фентанил, причем без надлежащего медицинского наблюдения заявил Враньеш

По мнению посла, подобное обращение с Младичем можно рассматривать как способ ускорения его смерти.

Младич умер 27 августа в тюрьме ООН в Гааге. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, являющийся наследником Международного трибунала по бывшей Югославии, неоднократно отклонял ходатайства защиты генерала о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Ранее сын Младича Дарко публично рассказывал об условиях содержания своего отца, страдавшего тяжелым заболеванием, и упоминал предложение семьи рассмотреть возможность эвтаназии.

Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик назвал смерть Младича в заключении умышленным убийством. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что суд в Гааге намеренно не позволил генералу умереть в Сербии, и отметил готовность Белграда организовать достойные похороны Младича, если этого пожелает его семья.