Москва7 сен Вести.В Белграде на Топчидерском кладбище прошли похороны бывшего главнокомандующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В траурной церемонии принимали участие тысячи людей – они скандировали "герой" и провожали гроб с телом аплодисментами. Сын военачальника, Дарко Младич, поблагодарил всех пришедших. Кроме того, в честь экс-командующего сербские военнослужащие произвели оружейный салют.

Ратко Младич был арестован в 2011 году. Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.

В 2025 году Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил просьбу защиты Младича выпустить военачальника досрочно из-за неизлечимых заболеваний. В апреле 2026 года Младич перенес инсульт, а 27 августа скончался в тюрьме в Гааге.