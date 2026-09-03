Москва3 сен Вести.Тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича забрали из Гааги, оно должно скоро быть доставлено в Белград. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Насколько мне известно, тело уже забрали, и оно должно прибыть в Сербию поздно вечером заявил Вучич журналистам

По мнению Вучича, суд в Гааге намеренно не дал Младичу умереть в Сербии, и подчеркнул, что Белград готов организовать достойные похороны генерала при желании его семьи.

Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге​​​. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось в апреле, он перенес инсульт, позже еще один. Однако судьи отказали в просьбе семьи и адвокатов временно отпустить Младича для лечения в Сербию.

Младич – бывший командующий армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Для значительной части жителей Сербии и Республики Сербской БиГ он является героем.

Генерал был арестован сербскими властями в 2011 году после почти 16 лет в бегах и в 2017 году приговорен гаагским трибуналом к пожизненному заключению.