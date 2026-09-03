Тело генерала Младича доставлено в Белград Тело генерала Ратко Младича доставлено в Белград

Москва3 сен Вести.Самолет с телом бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича приземлился в аэропорту Белграда. Об этом сообщил портал Informer.

Возле грузового терминала аэропорта дежурили усиленные наряды полиции, передает корреспондент ТАСС. У въезда на территорию аэродрома собрались журналисты. После прибытия лайнера кортеж с телом Младича выехал из аэропорта.

Похороны Младича в Сербии, по данным портала Alo!, назначены на 7 сентября.

Генерал скончался 27 августа в тюремной больнице Следственного изолятора ООН при Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов в Гааге.

Перед смертью генерала судьи отказали его семье в просьбе временно отпустить Младича для лечения в Сербию. По словам адвокатов, Младич также не получил возможности провести последние дни жизни в окружении близких.