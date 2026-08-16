В Белграде прошел автопробег против визита Зеленского и в поддержку России

Массовый автопробег в поддержку России состоялся в Белграде В Белграде прошел автопробег против визита Зеленского и в поддержку России

Москва16 авг Вести.Автопробег в поддержку России, организованный в ответ на недавний визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Белград, завершился возле здания посольства РФ в сербской столице.

Акция была организована совместно с общественным движением "Народный патруль". Десятки автомобилей и мотоциклов с флагами России, Сербии и патриотической символикой проехали по центру Белграда, сделав остановку у здания администрации президента страны Александра Вучича, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Идея возникла сразу после приема фюрера Зеленского в Белграде. Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против заявил российским журналистам один из организаторов акции Марко Радулович

Он добавил, что сербам не нужно вступление в ЕС, а приезд Зеленского в условиях продолжающегося конфликта назвал позором.

Участников колонны приветствовали прохожие, проезжающие мимо автомобилисты поддержали их звуковыми сигналами. Представители полиции не создавали препятствий для проведения мероприятия.

Визит Зеленского в Белград прошел 7 и 8 августа. Вучич заявил, что тема военного сотрудничества двух стран не обсуждалась, но не исключил возможности такого диалога после завершения конфликта на Украине. Президент Сербии также поддержал позицию Киева по вопросу о территориях.