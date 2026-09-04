Сын Младича сообщил о дате прощания с генералом Похороны генерала Младича состоятся в понедельник, прощание пройдет в субботу

Москва4 сен Вести.Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича состоятся в Белграде в понедельник, 7 сентября. Церемония прощания пройдет в субботу, сообщил сын генерала Дарко Младич на пресс-конференции.

По словам сына Младича, гроб с телом генерала будет выставлен для прощания в Доме Армии в Белграде. Похороны состоятся на кладбище "Топчидер".

Тело Младича было передано Сербии накануне. Его сопровождали сын генерала Дарко и внучка Анастасия. В аэропорту Белграда гроб, покрытый флагами Сербии и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), встретил почетный караул. После этого кортеж направился в Военно-медицинскую академию Белграда. В церемонии прощания и похоронах ожидается участие ветеранов войны в Боснии и Герцеговине.

В пресс-конференции также приняли участие министр юстиции Сербии Ненад Вуйич и медик юридической группы Младича Огнен Гудель.

Участники конференции заявили, что Гаагский трибунал не обеспечил Младичу необходимой медицинской помощи. Семья генерала, его сербская юридическая группа и президент Сербии Александр Вучич ранее неоднократно обращались к судебным инстанциям в Гааге с просьбой освободить его для лечения в Сербии, однако эти обращения не были удовлетворены.

Ратко Младич скончался 27 августа в возрасте 84 лет в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала. Суд признал его виновным в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.