Москва4 сен Вести.Публичное чествование в Сербии бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который умер в тюрьме в Гааге, может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом, заявила Politico еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По словам Кос, Евросоюз внимательно следит за ситуацией и действиями сербских властей.

Прославлению военных преступников нет места. Это очень, очень сильно противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах — членах ЕС, но и в странах-кандидатах сказала она

Она подчеркнула, что для вступления Сербии в Евросоюз в объединение недостаточно проведения реформ. Все большее значение приобретает стратегическая ориентация страны в вопросах общей внешней политики.

Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге​​​. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось в апреле, он перенес инсульт, позже еще один. Однако судьи отказали в просьбе семьи и адвокатов временно отпустить Младича для лечения в Сербию.

Младич – бывший командующий армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Для значительной части жителей Сербии и Республики Сербской БиГ он является героем.

Генерал был арестован сербскими властями в 2011 году после почти 16 лет в бегах и в 2017 году приговорен гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Похороны генерала состоятся 7 сентября.