Москва5 сен Вести.Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич всегда считал, что Россия – самый большой друг сербского народа. Об этом рассказал сын генерала Дарко Младич в интервью ИС "Вести".

В Белграде завершилась официальная поминальная церемония в честь Ратко Младича с участием членов его семьи и сербского руководства. Генерал, который в 90-е сражался на стороне боснийских сербов, скончался в Гаагской тюрьме после 15 лет заточения.

Сын Младича Дарко обвиняет трибунал ООН в ненадлежащем лечении отца, и отдельно благодарит Россию, которая поддерживала семью все эти годы.

Мой отец всегда считал, что Россия была и остается самым большим другом сербского народа. Поддержка, которую мы получили от России, была просто незаменимой. Без поддержки России как постоянного члена Совета Безопасности мы не смогли бы добиться даже части того, чего достигли отметил он

Россия неоднократно поднимала вопрос о положении Младича в Совете Безопасности ООН. А для его семьи эта поддержка была лишь продолжением того, что было на фронте войны в Боснии. Дарко Младич вспоминает и российских добровольцев, которые в 90-е приезжали воевать вместе с сербами.

Русские добровольцы в тот период имели для нас огромное значение. Это были храбрые молодые люди, которые отдавали свои жизни, защищая братский сербский народ. Люди видели, что русский народ стоит рядом с нами сказал он

В понедельник Ратко Младича, скончавшегося 27 августа в возрасте 84 лет, похоронят на Топчидерском кладбище Белграда рядом с могилой его дочери.