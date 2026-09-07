Москва7 сен Вести.Западное правосудие имеет антисербский характер, считает посол РФ в Республике Сербия Александр Боцан-Харченко. Об этом он заявил ИС "Вести" во время похорон бывшего сербского военачальника Ратко Младича.

Кончина трагическая генерала Младича, которому даже последние дни жизни так называемое западное правосудие в кавычках не обеспечило возможность увидеть родной очаг, вернуться на родину, конечно, показывает и злонамеренность, и открывает лицо в данном случае антисербского правосудия, так называемого, западного сказал российский дипломат

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге​​​. Сегодня его хоронят в сербском Белграде.