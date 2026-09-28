Москва28 сен Вести.Запад не стремится к завершению конфликта на Украине и созданию условий для процветания страны, ему нужна лишь война. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он сравнил Украину с кофейней, где подают то, что заказываешь.

Когда вы заходите в кофейню и заказываете себе кофе, очевидно, вам подадут кофе. Если европейцы зашли на территорию Украины и заказали войну, и заплатили за эту войну, и платят за эту войну, и говорят, что готовы платить за эту войну – очевидно, что будет война. Тем более они сохраняют этот режим исключительно для того, чтобы эта война продолжалась. Хочу напомнить, режим коррумпированный, режим недемократический, но на это все Европа закрывает глаза ради чего? Ради того, чтобы эта война продолжалась отметил Килинкаров

Политик обратил внимание на то, что Европа не вкладывалась в Украину до начала боевых действий,

Я хочу спросить - если вы так уверены, что Запад вам хочет добра, что Запад хочет, чтобы Украина стала демократической, процветающей страной, почему они этого не делали до войны? Они же этого не делали. А если сейчас они вкладываются в войну – очевидно, им нужна война, им не нужен мир. И тем более, им не нужна процветающая Украина. Они не ставят перед собой такой задачи. И когда украинцы, открыв рот, в очередной раз ждут очередного транша, они должны понимать, что это деньги, которые передаются украинскому режиму исключительно на продолжение этого конфликта добавил он

Ранее Килинкаров также усомнился, что остались государства, у которых глава киевского режима Владимир Зеленский не попросил денег.