Москва25 сенВести.Если бы после каждой своей зарубежной поездки глава киевского режима Владимир Зеленский цеплял на холодильник магнит, то места не хватило бы ни на одном холодильнике. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Спиридон Килинкаров.
Он добавил, что КПД подобных поездок Зеленского довольно сомнительный, поскольку ему не удалось решить ни одну из своих задач.
Если бы после каждой встречи и очередного вояжа Зеленского он цеплял бы на холодильник магнитики, я думаю, такого холодильника в мире не существует. Почему? Потому что он проводит очень много разных встреч, но никто не говорит о том, а какой же КПД этих встреч? Что на выходе? Я не знаю, осталась ли там из 193 стран еще страна, в которой бы не был Зеленский, где бы он не просил денег. … Он даже просил у африканских стран денег. Но результат, мне кажется, налицо. Ни одной из поставленных целей, с которыми Зеленский летел на заседание ООН, он не решил. При всем том, что он там провел около 20 встречзаявил Килинкаров
Ранее итальянская газета La Stampa писала, что речь Зеленского в ООН не получила поддержки со стороны США и американского президента Дональда Трампа. В издании отметили, что речь Зеленского была направлена на европейскую аудиторию.