Килинкаров усомнился, что остались страны, у которых Зеленский не просил денег Килинкаров: я не знаю, остались ли страны, у которых Зеленский не просил денег

Москва25 сен Вести.Если бы после каждой своей зарубежной поездки глава киевского режима Владимир Зеленский цеплял на холодильник магнит, то места не хватило бы ни на одном холодильнике. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что КПД подобных поездок Зеленского довольно сомнительный, поскольку ему не удалось решить ни одну из своих задач.

Если бы после каждой встречи и очередного вояжа Зеленского он цеплял бы на холодильник магнитики, я думаю, такого холодильника в мире не существует. Почему? Потому что он проводит очень много разных встреч, но никто не говорит о том, а какой же КПД этих встреч? Что на выходе? Я не знаю, осталась ли там из 193 стран еще страна, в которой бы не был Зеленский, где бы он не просил денег. … Он даже просил у африканских стран денег. Но результат, мне кажется, налицо. Ни одной из поставленных целей, с которыми Зеленский летел на заседание ООН, он не решил. При всем том, что он там провел около 20 встреч заявил Килинкаров

Ранее итальянская газета La Stampa писала, что речь Зеленского в ООН не получила поддержки со стороны США и американского президента Дональда Трампа. В издании отметили, что речь Зеленского была направлена на европейскую аудиторию.