Речь Зеленского в ООН не получила поддержки со стороны США La Stampa: США не поддержали речь Зеленского на ГА ООН

Москва25 сен Вести.Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не получило поддержки со стороны США и американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Как отмечает издание, обращение Зеленского к ООН, ставшее четвертым по счету с начала противостояния с РФ, было ориентировано исключительно на европейскую аудиторию.

Обращение Владимира Зеленского с трибуны Организации Объединенных Наций, его четвертая речь в ООН с начала противостояния с Россией, имела только одну сторону: европейскую. Несмотря на двусторонние отношения с Дональдом Трампом, американская поддержка казалась отдаленной говорится в публикации

Газета также указала на недовольство Зеленского тем, что Соединенные Штаты из-за проблем с Ираном выступают в качестве посредника, а не союзника Киева в украинском конфликте.

Выступление главы киевского режима на ГА ООН, состоявшееся ближе к завершению утренней сессии, прошло перед почти пустым залом. Большинство стран – членов ООН оставили в зале собраний по одному-два своих представителя, а дипломаты отдельных государств оставили выделенные им места пустыми.