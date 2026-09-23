Зеленский выступил в почти пустом зале Генассамблеи ООН

Выступление Зеленского стало одним из последних на утренней сессии ГА ООН Зеленский выступил в почти пустом зале Генассамблеи ООН

Москва23 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед почти пустым залом, пишет ТАСС.

Выступление состоялось ближе к завершению утренней сессии. Журналисты отметили, что большинство мест в зале заседаний оставалось свободным, при этом украинская делегация присутствовала в полном составе.

Зеленский выступал без галстука и в черном пиджаке. Речь он произнес на английском языке, а ее продолжительность почти вдвое превысила установленный регламент.

Ранее на внешний вид Зеленского уже обращали внимание. Он появился в штаб-квартире ООН в одежде не по размеру.