Москва23 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед почти пустым залом, пишет ТАСС.
Выступление состоялось ближе к завершению утренней сессии. Журналисты отметили, что большинство мест в зале заседаний оставалось свободным, при этом украинская делегация присутствовала в полном составе.
Зеленский выступал без галстука и в черном пиджаке. Речь он произнес на английском языке, а ее продолжительность почти вдвое превысила установленный регламент.
Ранее на внешний вид Зеленского уже обращали внимание. Он появился в штаб-квартире ООН в одежде не по размеру.