Москва23 сен Вести.Отношения Трампа и Зеленского вполне могут быть сюжетом авантюрного романа. В президентской кампании 2024 года Зеленский играл против Трампа за демократов, а нынешний президент США призывал прекратить финансировать войну в Украине и обещал немедленно восстановить там мир, что автоматически означало отстранение киевского режима от власти. Как и следовало ожидать, американцы проголосовали за президента-миротворца, который пускал бы деньги налогоплательщиков на развитие страны, а не на войну.

Последовавший после этого публичный скандал в Овальном кабинете весной 2025 года продолжил линию противостояния и конфликт позиций между киевским режимом и США. Казалось бы, политическая почва из-под ног нелегитимного выбита окончательно, но Трамп дал себя уговорить и подкупить. Уговорить он дал себя глобалистской команде Европы, которой эта война была необходима для удержания власти над ЕС. Зеленский заплатил за свое политическое будущее ресурсной сделкой, которая отдавала в распоряжение США все недра страны, а глобалисты согласились с высокими тарифами и поступились энергетическим рынком.

В выигрыше оказался американский ВПК, который, по признанию Трампа, извлекал из этой войны выгоду, поскольку финансовое бремя украинской войны переложено на Европу. Все это могло привести к прямому столкновению с Россией, но и тут Вашингтон преуспел, организовав встречу президентов США и РФ в Анкоридже, которая сбила накал отношений между Москвой и коллективным Западом.

А дальше глобалисты с помощью Зеленского рассыпали пазлы Трампа. Киев по команде Европы проигнорировал договоренности, достигнутые в Анкоридже, и система так и не заработала. Трамп, не закончив с украинским вопросом, ввязался в иранскую авантюру, куда его подтолкнули именно те силы, которые сидели в одном окопе с Зеленским, что полностью уничтожило для американского лидера образ миротворца.

Таким образом, Трамп частично (только частично!) вывел США из войны в Украине и напрямую ввязался в войну в Иране, которая привела к взлету цен на энергоносители во всем мире; на горизонте замаячили мировой продовольственный кризис и ядерная война, что явно не нравится американскому избирателю накануне выборов. Как показал опрос Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 32%, хотя неделю назад его работу одобряли 35% американцев. Президент теряет голоса своей партии республиканцев: за неделю поддержка Трампа внутри партии снизилась с 82% до 73%. Впервые большинство республиканцев также негативно оценивают его работу по сдерживанию стоимости жизни: 51% не одобряют ее против 44% одобряющих. Это уже политическая катастрофа, из которой надо как-то выходить, и потому президент США вспомнил о Зеленском. Недолго думая, Трамп обвинил нелегитимного в росте цен на дизель

"К сожалению, Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество российских нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить", - написал президент США в соцсетях накануне встречи с Зеленским. Из этого The Guardian сделала вывод, что он будет на него во время встречи давить. По информации издания, Трамп потребует, чтобы Украина атаковала любые цели, "но только не дизтопливо", но подобная позиция дает нелегитимному козыри в разговоре с ним.

"Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии. Если россияне готовы к прекращению огня - да, без условий, просто прекращению огня и переговорам", - заявил Зеленский в ответ на призывы прекратить стрелять по российским НПЗ. Получается, еще до встречи предложение Трампа встретило отказ, а он оказался в роли униженного просителя, что серьезно ослабляет его переговорные позиции с Киевом.

Но перед этим, подписав закон об "адских санкциях", президент США ухудшил свои переговорные позиции с Москвой. "Мощнейший удар нанесен по переговорному домену, в котором работают Уиткофф и Кушнер. Американцам запрещается инвестировать в экономику России. Таким образом, переговорная группа лишается главного позитивного повода для переговоров", - пишет "Страна.ua".

Встреча обещала быть интересной и, возможно, судьбоносной. На встрече Трампу нужно было захватить инициативу, что он и сделал. Ход американцев был сделан до встречи, когда Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии. Reuters сообщил, что детали разговора неизвестны, но результат явно был налицо - кровавый клоун во время общения с журналистами сидел и помалкивал в тряпочку

"Журналисты спросили об ударах ВСУ по нефтяным объектам в РФ. Зеленский будто хотел вступить в диалог, поднял брови, пошевелил губами, но остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо. Затем последовала другая попытка высказаться, еще короче; на этот раз Зеленский лишь на мгновенье открыл рот. В дальнейшем Зеленский только улыбался и согласно кивал головой, пока говорил Трамп. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше десяти минут. Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос", - сообщает РИА Новости.

В Вашингтоне поняли, что в ООН приедут не украинские дипломаты, а "Квартал 95", и никто с ними не церемонился. "На фоне большинства участников саммита, пришедших в традиционных темных костюмах, светлых рубашках и классических туфлях, глава киевского режима появился на мероприятии в черной рубашке без галстука. Его пиджак также сидел слишком свободно, из-за чего Зеленскому приходилось периодически поправлять рукава, а брюки ложились складками над спортивной обувью. Сопровождающие лица из состава украинской делегации также проигнорировали официальный дипломатический дресс-код. Представители окружения Зеленского отказались от делового стиля в пользу повседневной одежды, а один из членов прибывшей делегации явился в штаб-квартиру всемирной организации в спортивной ветровке", - написали "Известия".

Таким образом, "зажечь тусу" не вышло, Зеленскому заткнули рот, и договорились договариваться. Все ограничилось ничем не подтвержденными обещаниями помощи и дежурным "закончить войну до зимы". Миссию Зеленского в Нью-Йорке можно считать проваленной: он ничего толком у США не выпросил, а ехал именно за этим

Но и Трамп получил немного: он выглядел обычным популистом, раздающим обещания, и встреча не стала знаковым событием. Если в 2025 году публичная порка Зеленского в Овальном кабинете вызвала восторг у его сторонников, то теперь редеющей поддержке американского президента непонятно, зачем он вообще встречался с кровавым клоуном: то он его проклинает и назначает ответственным за подорожание топлива, то целует в макушку и о чем-то с ним воркует наедине. Для сторонников Трампа Зеленский - токсичный тип, появление с которым никаких очков президенту США не прибавляет. Нелегитимный может радоваться, что его публично не выдрали. Теперь его роль в мировой политике, как видим, - сидеть и помалкивать.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"