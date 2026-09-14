Москва14 сен Вести.Если позиции России постоянно укрепляются, то позиции Украины Зеленского терпят сокрушительное поражение. Во-первых, Зеленский теряет очки на американском треке. Мировые СМИ пишут об охлаждении отношений между Зеленским и Трампом. Это подтверждает тот факт, что президент США так и не позвонил нелегитимному после поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, но сразу поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

В этом нет ничего удивительного, ведь вместо соблюдения протокола и серьезной работы над условиями мира шайка Зеленского устроила цирк. В то время, когда решается судьба конфликта, который каждый день уносит жизни солдат и мирных жителей, члены украинской делегации приходят на официальные переговоры в шутливой футболке с надписью "Киевский режим", демонстрируя неуважение к статусу американской делегации. Зеленский до сих пор не понимает, что большая политика — не съемки сериальчика, и нельзя заставить всех игроков играть по своему сценарию. Нынешняя киевская власть не в состоянии серьезно оценить обстановку и продолжает играть комедию. И, как видим, реакция Вашингтона была отрицательной: там решили, что с Зеленским не о чем говорить.

В США видят, как на Банковой идут пляски и шутки, при этом на фронте и в тылу погибают люди, а просроченное руководство не собирается это прекращать и требует "продолжения банкета".

Люди всегда платят цену за правительства, которые они избирают. Трагедия для украинцев заключается в том, что эту цену они платят кровью заявила по поводу политики шайки Зеленского конгрессвумен Виктория Спартц.

После такого провала Зеленский решил Трампа позлить и поехал в Канаду, с которой у США накаляются отношения. Из Канады он ничего толком не привез, да и привезти не мог.

Большинство из этих договоренностей либо сугубо декларативные (вроде "столетнего партнерства"), либо отнесены на будущее (развертывание производства дронов в течение двух лет), либо сравнительно незначительны по объему (меры поддержки объемом в несколько сотен миллионов американских долларов), при том, что часть из них (поставки ракет для ПВО) завязаны на США оценивает визит в Канаду издание "Политика страны".

При этом ухудшается обстановка и внутри страны. Очередной "гениальный план" кровавого клоуна не только не сработал, но и принес украинской экономике непоправимый ущерб. Что хотел Зеленский? Ударами по инфраструктуре и мирным целям вглубь территории РФ, прежде всего по нефтяной отрасли, принудить Россию принять свои условия мира. Что получилось в итоге? Массированные российские удары поставили экономику Украины на грань коллапса, пишет The Economist. По мнению издания, дальше может быть еще хуже, поскольку Россия планомерно уничтожает оборонную промышленность Украины, логистику и энергетические сети и уже парализовала ее морскую торговлю.

Производство баллистических ракет в России растет, тогда как арсеналы перехватчиков ВСУ, наоборот, истощаются. Украинцы теперь могут оборонять лишь горстку высокоприоритетных целей заявляет издание

Зеленского развал украинской экономики не волновал совершенно: он получал деньги из-за рубежа, и на кошельки украинских граждан, как и на их жизни, ему давно наплевать. Но тут оказалось, что провал пошел и по европейскому треку. Война становится все дороже, а денег у европейцев — все меньше. По информации The New York Times, запрос кровавого клоуна, который заявил, что стране до конца текущего года необходимы еще $27 млрд на оборонные расходы, несказанно удивил европейских чиновников. Теперь, по словам издания, они пытаются выяснить причину дефицита, его точный размер и найти потенциальные источники финансирования.

Европейские чиновники в частном порядке предупреждают, что могут и не суметь заплатить за все, что Украина хочет говорится в публикации The Wall Street Journal

Поэтому неудивительно, что нелегитимный все больше раздражает европейцев.

Он отправился в Норвегию — для Зеленого Гоблина это была очень быстрая поездка: он побывал на похоронах короля, попросил денег… А потом сел на самолет и улетел в Канаду, чтобы провести масштабное турне… У Зеленского дела совсем плохи, если он уезжает из Киева на несколько дней, а то и на несколько недель заявил кипрский журналист Алекс Христофору

Похороны короля — неподходящий повод продвигать списки пожеланий. Придавать визиту на похороны дополнительную повестку в виде разговоров об оружии и о деньгах бестактно возмущается норвежское издание Investornytt поведением кровавого клоуна на официальных похоронах

В Осло не ожидали от Зеленского такой бестактности — озвучивать все свои желания и потребности прямо во время похоронных церемоний.

Однако хамское поведение Зеленского — небольшая проблема по сравнению с тем, что страны коллективного Запада начинают плестись в хвосте у стран БРИКС. Президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели заявил, что государства БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Группы семи (G7) составил всего 29%.

Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке заявил Владимир Путин на заседании саммита БРИКС

Там же российский лидер раскрыл, как европейцы сами загнали себя в угол, уничтожив свою конкурентоспособность.

Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, ну, по 180 за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование… Должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили: газ — не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте бриться. Тысяча долларов или евро сейчас. А будет, может быть, еще и больше объяснил экономический провал Европы Владимир Путин

И на коллективном Западе с президентом РФ соглашаются.

Центр тяжести мировой экономики сместился, и цифры, какими бы холодными они ни были, не лгут. Они объективно отражают реальность пишет издание L'Antidiplomatico

Поэтому на фоне серьезных тектонических сдвигов в мировой экономике и геополитике заявления Зеленского выглядят смешно и жалко. Позиции нелегитимного слабеют с каждым днем.

При этом кровавый клоун что-то лопочет о договоренностях, которых он вот-вот достигнет. Он заявил Deutsche Welle (издание признано в РФ СМИ-иноагентом), что хочет приехать на саммит G20 в Майами и поговорить там с Владимиром Путиным. О чем же он хочет говорить с российским лидером? Оказывается, хочет добиться взаимного прекращения ударов по энергетике и судоходству.

Что может привести нас к каким-либо переговорам? Энергетика и зерно. Это первый шаг. Чего мы можем достичь заявил нелегитимный

Опять неудачная шутка. Эти предложения уже были отвергнуты Кремлем, а Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привозили в Киев совершенно другие предложения, от которых Киев отказался.

Более того, Владимир Путин жестко предостерег европейских подсвинков, желающих войны от реализации планов разместить европейские войска на Украине.

Сейчас они говорят, что думают о том, как бы ввести войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией заявил российский лидер

А Зеленский до сих пор спит и видит Украину в НАТО несмотря на то, что этот вопрос снят с политической повестки дня. О чем ему говорить с президентом России? Если уже Джаред Кушнер, один из представителей США в Москве и Киеве, заявил, что для завершения войны ВСУ нужно отступить: "Если Украина… захотела бы отступить до этой линии, то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Пока что Украина не хочет этого делать".

Поэтому мяч на стороне Зеленского, и до тех пор с ним в Вашингтоне разговаривать не будут.

Впрочем, кровавому клоуну не о чем говорить и с лидерами других государств: никому из них он ничего предложить не может, только выпрашивать деньги. Но по мере отставания от стран БРИКС такое поведение вызывает на коллективном Западе только раздражение и желание побыстрее отделаться от украинской хунты как от ненужного экономического ярма.

Виктор Медведчук, Председатель Совета международного движения "Другая Украина"