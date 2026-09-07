Москва7 сен Вести.Визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву, а потом в Киев, как всегда, разгонял массу ложных ожиданий. Это сразу было видно хотя бы потому, что больше всех старался Зеленский. Он вертелся как вошь на гребешке, заверяя всех, что работа по завершению войны идет вовсю и вот-вот даст свои плоды. "Рекомендую сейчас следить за новостями. У нас будет новая динамика в мирных переговорах", — вторил ему глава украинского МИДа Сибига.

Что действительно правда, так это то, что США после начала войны в Иране совершенно отвлеклись от украинских проблем, а тут решили возобновить поездки — как всегда, с большой помпой. И это должно было способствовать охлаждению эскалации конфликта, которая находилась на пике после безответственных угроз Зеленского закрыть небо над Россией. Команда переговорщиков ехала тушить пожар, который для США был бы явно лишним.

"Это заявка на государственный терроризм. Они просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут", — ответил президент России на запугивания кровавого клоуна на пресс-конференции в Бишкеке после саммита Шанхайской организации сотрудничества. МИД России направил обращение генсеку ИКАО и отверг украинские уведомления о небезопасности российского воздушного пространства, назвав их юридически ничтожными, а его официальный представитель Мария Захарова заявила, что слова Зеленского об ударах по российской гражданской авиации стали "абсолютной точкой невозврата". Все эти заявления нельзя было игнорировать, поскольку они относились не только к украинской хунте.

Кровавый клоун грозил России не сам по себе, а по указке своих кукловодов. Первым на обострение с Россией пошли европейцы, а вовсе не Киев. После официального безосновательного обвинения России в причастности к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига правительство ФРГ, как сообщает Der Spiegel, намерено увеличить военную поддержку Украины. Уже в сентябре Берлин поставит Киеву тысячи ударных дронов и ракеты для систем ПВО IRIS-T. Кроме того, Германия заявила, что усилит сотрудничество между немецкими и украинскими разведывательными службами; в частности, рассматривает возможность помогать Украине собирать координаты целей для ударов по России. При этом никаких доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге Германия не смогла предоставить. "Представлять цепочку доказательств, которая считалась бы неопровержимой по стандартам немецкого правосудия, невозможно и не нужно", — заявил представитель правящей коалиции, фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт. Он считает, что причина отсутствия доказательств в том, что "Россия не сотрудничает с немецким следствием, оно не может провести обыски в домах или допросить свидетелей в Москве". Поэтому в деле об атаке в Лейпциге достаточно "последовательной цепочки фактов, не оставляющей места для разумных сомнений", цитирует политика Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

В связи с этим Берлин начал широкие консультации "по ответу" с ЕС и НАТО, для чего нужно было нагнетать обстановку, что и сделал Зеленский, совершенно не подумав о последствиях (а когда он вообще включал мозги, чтобы подумать?). Антироссийская истерия руководству Германии нужна вовсе не для войны с Россией, а для обоснования репрессий против евроскептиков, поскольку рейтинги оппозиционной "Альтернативы для Германии" бьют все рекорды, и без репрессий нынешней германской верхушке у власти не удержаться. В ФРГ готовят украинский вариант уничтожения оппозиции под предлогом "российской угрозы", и этого уже нельзя скрыть.

И в этой ситуации в Вашингтоне увидели шанс. Поездка американских представителей должна была прикрыть европейцев и Зеленского. "Они повезут с собой предложение о прекращении войны. Ведь я уже положил конец восьми войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец восьми войнам, но мне за это никто не отдает должное", — как обычно, похвастался президент США. На вопрос, есть ли что-то новое в предложении, которое везут в Москву, президент США резко ответил: "Нет", но уточнил, что у американской стороны есть своя "идея насчёт мирного решения". Цель поездки, по его словам, — "понять, есть ли шанс договориться".

На фоне позора в иранской авантюре, которая непонятно чем кончится, США нужна хоть какая-то победа на треке миротворчества. И тут совершенно ясно, что Москва посланников США примет, а сама встреча по факту на короткое время разрядит обстановку и отвлечет от того, что Иран не только сдаваться не собирается, но и осмелел до того, что требует гораздо больше, чем до конфликта в Персидском заливе.

Визит Уиткоффа — Кушнера должен показать, как Трамп в очередной раз якобы "спас мир от войны". Поэтому важно не содержание переговоров, а сам факт их возобновления и временного прекращения обстрелов, который Вашингтон запишет себе в актив. "Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары. С тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме", — благодарил Президента РФ Владимира Путина Уиткофф. Иными словами, мы тут голуби мира: приехали и стрелять перестали, вот какое у нас влияние и какое к нам уважение.

Российская сторона во время встречи была последовательной и конкретной. "Подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта" — и это самое главное. "Подтверждён настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок… Путин обратил внимание на то, что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников — этот момент взят американцами на заметку", — заявил помощник Президента РФ Ушаков, комментируя встречу. После этого пошел "вой на болотах" в западной прессе о том, что Владимир Путин не собирается уступать заявленные цели СВО, как будто до этого это было непонятно.

Но больше всех старается Зеленский, который показывает США как он из штанов выпрыгивает ради мира, а европейцам — как он умело ведет войну и что Россия вот-вот капитулирует. В обоих случаях врет, но ни его, ни его западных кукловодов это не смущает. Чтобы сбалансировать две взаимоисключающие позиции, он рассказывает, что очень хочет мира, но Россия срывает переговорный процесс. Интересно, а почему в 2019 году в Париже и в 2022 году во время переговоров в Стамбуле он не хотел мира, запустил репрессии против тех, кто пытался его достичь, а тут вдруг захотел?

Кровавый клоун только и делает, что срывает переговорный процесс, зарабатывая на войне. Экономика страны уничтожена, власть в руках нацистов и беспредельщиков, у него ничего не осталось, кроме коррупционных схем отмывания средств военной помощи, и он не может ни при каких обстоятельствах пойти на реальное мирное соглашение.

Встреча в Киеве это подтвердила. В СМИ просочились слухи о том, что все утро нелегитимному звонили европейские подсвинки, желающие войны, и требовали от него не идти на мир под любым предлогом, пугая новым майданом. Поэтому нет ничего удивительного, что кровавого клоуна не оставили с посланниками США наедине, а к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

В связи с этим переговоры с обсуждением условий мирного соглашения превратились в цирк. Зеленский традиционно начал клянчить деньги и вооружения, не особо вникая в суть предложений американцев. "Мы понимаем, какой должна быть наша армия, которая должна быть сильной, — и это для нас главные гарантии безопасности. Для всего этого нужны ресурсы. И вы это прекрасно понимаете, мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными, четкими", — скулил кровавый клоун.

Зеленский похож на лягушку, с которой жестоко играют дети, надувая ее соломинкой. Такая лягушка не может нырнуть, поскольку она превращается в надутый воздухом шарик, и все время вынуждена плавать на поверхности воды, превращаясь в игрушку для жестоких мучителей. Коллективный Запад накачал нелегитимного до такой степени, что он раздулся и может только плавать на поверхности и что-то квакать. Никакой реальной свободы маневра у него нет. Как видим, раздутую лягушку толкают в том направлении, в каком хотят те, кто ее надул. Но куда бы ни толкали Зеленского, к чему бы ни принуждали, позиция Кремля остается взвешенной, твердой и последовательной.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"