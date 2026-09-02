Москва2 сен Вести.Если ранее Зеленский обещал всем и каждому победу над Россией, то теперь он без остановки обещает скорый мир, хотя что именно станет основанием для такого события, он никому не сообщает. Кровавый клоун попал между молотом и наковальней: с одной стороны, украинцы устали от войны и желают его скорого смещения; с другой стороны, мировая общественность перестала воспринимать его воинственные вопли и требует от него шагов к миру.

Это вовсе не значит, что большинство западных политиков повернулись к миру, просто украинская война провоцирует мировой экономический кризис с катастрофическими последствиями, не говоря уже о ядерной угрозе, и многим политикам приходится сдавать назад. Например, Трамп пригласил Россию на встречу G20, в результате чего глава Минфина РФ Антон Силуанов там присутствовал и встречался с американским коллегой Скоттом Бессентом.

The Telegraph пишет, что, согласно последним отчетам НАТО, наступательный потенциал России растет гораздо быстрее, чем у Украины. При этом издание приводит цитату экс-министра обороны Федорова о том, что Украина "постепенно, медленно проигрывает" войну.

В дни после этого мрачного прогноза Россия усилила свои атаки на Украину до почти апокалиптического уровня. В результате невероятно эффективного шага Кремль переключился с массированных ударов беспилотников и ракет на непрерывные 60-часовые волны бомбардировок, в ходе которых за один день было совершено девятнадцать авианалетов на Киев, истощив как оборону, так и запасы зенитных ракет пишет The Telegraph

В многократно обещанную победу Зеленского на Западе не верят, поэтому дня не проходит, чтобы кровавый клоун публично не обнадеживал кого-либо по поводу скорого мира. Только поговорив по телефону с представителями Белого дома Уиткоффом и Кушнером, нелегитимный сразу начал анонсировать их визит на Украину.

Разговор был подробным и конструктивным. Важно, что диалог между переговорными группами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, направленных на достижение мира тараторит Зеленский, хотя прекрасно знает, что никаких подвижек в мирных переговорах нет и быть не может

Есть три серьезные причины, которые делают кровавого клоуна неспособным вести реальные мирные переговоры. Во-первых, мир для Зеленского является крахом его политической карьеры; любой, кто заменит его на посту президента, независимо от своих политических взглядов, будь он сторонник мира или оголтелый нацист, должен отправить нелегитимного за решетку, поскольку даже для украинского политика такое количество преступлений является чрезмерным.

Режим Владимира Зеленского впал в зависимость от войны. Он не выжил бы без западной военной помощи и без нарушения демократии и репрессий, оправдываемых войной. Кончится война — кончится и Зеленский. Скорее всего, для него все кончится плохо, если только он не сбежит. Поэтому сегодня он отказывается смириться с потерей Крыма, который оказался в границах Украины по чистой случайности и против воли местного населения, и восточных областей, чье преимущественно русскоязычное население уже вряд ли смирилось бы с киевской властью пишет в Časopis argument Петр Друлак

И таких мнений экспертов только на коллективном Западе огромное количество.

Во-вторых, Зеленский с одной стороны играет перед Трампом роль миротворца, а с другой — выполняет заказ демократов на дискредитацию президента США и республиканцев перед выборами этой осенью. Украина на горьком опыте убедилась, что США нарушают свои клятвы. Трамп 8 июля пообещал Зеленскому предоставить право на производство ракет ПВО Patriot. "Мы покажем им, как это делается", — сказал тогда Трамп. Однако спустя всего несколько дней президент США заявил, что никогда на это не соглашался. Более того, он подсыпал соли на рану, пустив вдогонку к подорванному доверию еще и обидное оскорбление: "Люди, с которыми вы делитесь технологиями, могут однажды обернуться против вас". Вслед за Канадой Украина столкнулась с тем, что подпись Трампа оказалась написана карандашом, а Америка превратилась в явного противника", — "мочит" Трампа The American Conservative. Как видим, демократические СМИ показывают Зеленского униженной и оскорбленной жертвой произвола Трампа. При этом упускается из виду, что кровавый клоун постоянно клянчит у США деньги и вооружения, а то и вовсе предлагает американцам повоевать за его политические амбиции. Дошло до того, что эти издания начали напрямую врать, что Илон Маск очень хочет помочь Зеленскому в ударах по российской территории, а Трамп это решение блокирует.

Все это оказалось неправдой. Ряд западных изданий выяснили, что в реальности Маск считает: разрешение подобных операций скорее спровоцирует эскалацию, чем положит конец войне. Есть версия, что Зеленского якобы подставил экс-министр обороны Федоров, убедив, что ему удалось перетащить главу SpaceX на сторону Киева, а в реальности переговоры с украинским экс-министром были "крайне безрезультатными". Но для американских выборов не имеет значения, кто кому наврал на Банковой: демократам важно показать Трампа ничтожным политиком, и Зеленский активно помогает этой политической кампании, отрабатывая вложенные в него миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Самой важной причиной невозможности мира при Зеленском является то, что Зеленский в принципе ничего не решает — ни в своей стране, ни на внешнем контуре. Нелегитимный много раз показывал, что внутри ему диктуют нацисты, а извне — его западные кукловоды, и он будет делать то, что они ему прикажут, даже если это ему совершенно невыгодно. Сам Зеленский маниакально любит деньги: он продал украинскую землю иностранцам, потом самих украинцев — на военную бойню во имя коллективного Запада и, наконец, продает их души, поскольку это единственное, что осталось продать. Поэтому он постоянно выступает на фоне украинских православных святынь, которые цинично оскверняет.

Разговор на переговорах должен идти в первую очередь о том, когда наконец закончатся преступления против украинского народа, против его веры, прав, обычаев и культуры. Но дело в том, что нынешняя власть не в состоянии контролировать внутреннюю ситуацию в стране, поскольку давно отдала контроль за ней нацистам указывал я в 2025 году, и ситуация с тех пор никак не изменилась

На Украине не только не пытаются спрятать преступную политику, но и демонстрируют ее напоказ, что говорит о полной невменяемости власти и потере всех нравственных ориентиров. И стоит ли ждать, что они эту политику пересмотрят, раз они сейчас своими преступлениями против украинского народа гордятся?

Основная задача нацистского государства, созданного Зеленским, — лишить человека прав, заставить бояться власти, подчиняться ей, подкупать ее за то, что имеешь право дышать с ней одним воздухом. Насильственная украинизация оказалась фокусом для украинских неонацистов, который позволил объявить неполноценными гражданами три четверти населения страны. Все это делалось не просто так, ведь неполноценные должны платить полноценным, угождать им и отдавать себя и свое кровное под страхом уничтожения.

Потом неполноценными объявили тех, кто не хочет воевать и умирать за болезненные амбиции коррупционеров, и нацисты, как в Третьем рейхе, обогащаются за счет "неполноценных" и, как видим, у них это неплохо получается. Что может им сделать Зеленский, если он от этой системы обогащается больше всех, а его подручные легко ускользают от правосудия в Израиль и другие страны? Тут, как говорится, горбатого могила исправит, и Зеленский активно роет могилу своему режиму, что уже очевидно многим, в том числе и на Западе.

Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"